Una nuova vita grazie al riuso: donati 100 computer alla scuola di Tolmezzo

La donazione dell’Università di Udine: 100 computer ricondizionali alla scuola Solari di Tolmezzo.

L’Università di Udine ha donato quasi 100 computer ricondizionati all’Istituto superiore di istruzione secondaria “Fermo Solari” di Tolmezzo che li utilizzerà per un nuovo laboratorio informatico. L’operazione rientra nell’attività del “Portale del riuso”, il progetto di economia circolare attivato nove anni fa dall’Ateneo friulano.



I pc donati sono il frutto del periodico aggiornamento di attrezzature e beni compiuto dall’università che poi li dismette gratuitamente a favore di scuole e organizzazioni no profit. Al portale sono iscritte oltre 80 associazioni e scuole della Regione e anche le università di Parma e Siena hanno aderito. A oggi sono stati donati oltre 400 computer, oltre a monitor, tablet e mobili di vario tipo tra librerie, armadi, schedari e scrivanie. Il progetto mira condividere, senza fini di lucro, materiali e strumenti dell’Ateneo riparati, riutilizzati, ricondizionati e riciclati per estendere il loro ciclo di vita e contribuire così a ridurre i rifiuti al minimo.

Un modello virtuoso per il risparmio e l’ambiente.

“L’Ateneo – ha spiegato la delegata dell’Ateneo per la sostenibilità, Sara Colussi – ha adottato e rafforzato un modello virtuoso volto a contenere l’impatto ambientale delle proprie molteplici attività, riducendo la produzione di rifiuti e generando un risparmio economico ed energetico. Il percorso, di cui il “Portale del riuso” è una delle attività, è ancora in evoluzione e comprende azioni mirate all’efficientamento energetico, alla riduzione dei consumi e alla promozione della mobilità sostenibile”ha concluso la professoressa Colussi.

“L’Isis “Fermo Solari” di Tolmezzo – ha detto il responsabile informatico dell’istituto, Giuliano Banelli – ringrazia l’Università di Udine per la preziosa collaborazione. L’iniziativa promossa dall’Ateneo col “Portale del riuso” è un beneficio alla eco-sostenibilità e un sostegno alle scuole di ogni grado che vogliono migliorare le loro attrezzature informatiche. Non tutte le scuole possono accedere a contributi pertanto questa iniziativa è azzeccatissima in tutte le sue sfumature di utilizzo e riciclo“.

Il coordinatore del “Portale del riuso”, Luca Cadez, ha evidenziato che “nel 2023 Legambiente ha premiato il progetto collocandolo fra le prime otto iniziative della classifica nazionale delle “Storie di ordinaria buona gestione”. Inoltre è stato segnalato tra le buone pratiche dalla Piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare – Icesp”.