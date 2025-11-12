Giovedì prima di tutto a Tolmezzo con Toni Capuozzo: sport e cultura per la crescita del Fvg

Appuntamento a Tolmezzo con Giovedì prima di tutto.

Domani, giovedì 13 novembre alle ore 18.00, il Teatro Candoni di Tolmezzo ospiterà un nuovo atteso appuntamento della rassegna “Giovedì Prima di Tutto”, promossa da PrimaCassa Credito Cooperativo FVG per stimolare la riflessione collettiva su temi centrali per lo sviluppo del territorio.

L’incontro, dal titolo “Cultura e sport per il FVG: identità che crescono, territori che si trasformano”, vedrà protagonista il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, e, insieme a lui il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia e assessore a cultura e sport Mario Anzil e il presidente della United Eagles Basketball Davide Micalich.

Al centro del dialogo, che sarà condotto dalla giornalista Monica Bertarelli, figureranno il valore sociale, umano ed economico della cultura e dello sport in Friuli Venezia Giulia: due forze capaci di generare coesione, partecipazione e sviluppo.

Capuozzo, voce autorevole del giornalismo italiano, offrirà una riflessione sul legame tra memoria, identità e territori, con la profondità di chi ha raccontato i conflitti del mondo senza mai perdere il radicamento alle proprie origini friulane. La sua presenza darà un respiro ampio e personale all’intera serata.

Mario Anzil illustrerà le politiche regionali a sostegno delle attività culturali e sportive, mentre Davide Micalich racconterà l’esperienza delle Eagles come modello virtuoso in cui lo sport diventa volano educativo e civico.

“Siamo orgogliosi di ospitare personalità di così alto profilo – dichiara Marco Gasparini, presidente di PrimaCassa – Capuozzo, Anzil e Micalich, con sensibilità e percorsi diversi, rappresentano il valore autentico di chi costruisce, narra e sostiene le comunità. Cultura e sport sono oggi risorse indispensabili per formare, connettere e trasformare il territorio. Con questo incontro vogliamo dare voce a un Friuli Venezia Giulia che guarda avanti con concretezza e visione”. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. È possibile prenotarsi su www.primacassafvg.it