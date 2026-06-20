La frite carnica protagonista del nuovo apputamento al Museo Gortani di Tolmezzo.

Le erbe spontanee, i profumi della montagna e i sapori della tradizione carnica saranno al centro dell’appuntamento in programma venerdì 26 giugno alle 18.30 al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo. L’incontro, dal titolo “La frite carnica: storie d’erbe, territorio e memoria”, proporrà un’esperienza dedicata alla scoperta di uno dei piatti più legati alla cultura popolare della Carnia.



L’iniziativa rientra nel calendario di eventi collegati alla mostra “Storie di erbe: un cammino tra magia, miti, focolare e credenze”, inaugurata lo scorso 13 giugno e visitabile fino al 31 dicembre 2026. Un percorso che racconta il profondo rapporto tra le comunità carniche e il mondo delle piante, tra usi quotidiani, saperi tramandati, credenze popolari e tradizioni di cucina.

Un incontro tra erbe, territorio e cucina

A guidare il pubblico saranno Ursula Puntel, erborista esperta, e Chiara Selenati, food blogger e autrice, entrambe rappresentanti dell’Accademia delle Erbe di Montagna. Durante l’appuntamento accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle erbe che compongono la tradizionale frite carnica, illustrandone caratteristiche, usi popolari e impieghi in cucina.

L’incontro non sarà soltanto un racconto teorico, ma anche un’esperienza sensoriale. È infatti prevista una degustazione di assaggi da aperitivo preparati con erbe spontanee del territorio, pensata per riscoprire attraverso il gusto i profumi e i sapori autentici della Carnia.

La mostra dedicata alle erbe spontanee

L’evento si inserisce nel progetto espositivo dedicato alle erbe spontanee, viste non solo come ingredienti della tradizione, ma anche come elementi capaci di raccontare la storia di un territorio. In Carnia, infatti, le piante hanno accompagnato per secoli la vita quotidiana delle comunità, entrando nella cucina, nella medicina popolare, nei riti domestici e nelle credenze legate al mondo naturale.

La mostra “Storie di erbe: un cammino tra magia, miti, focolare e credenze” è stata organizzata dalla presidente della Fondazione Museo Carnico, Aurelia Bubisutti, ideata e curata da Anita Frison, Maria Nives Granzotti e Amanda Talotti, in collaborazione con Eleonora Malagnini e Lisa Menean. L’obiettivo è valorizzare un patrimonio culturale fatto di conoscenze antiche, memoria familiare e legame con l’ambiente montano.

Come partecipare

L’appuntamento “La frite carnica: storie d’erbe, territorio e memoria” si terrà venerdì 26 giugno alle 18.30 al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo. La partecipazione ha un costo di 25 euro ed è richiesta la prenotazione obbligatoria. Per iscriversi è possibile scrivere a [email protected] oppure contattare il numero 0433 43233.