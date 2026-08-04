Nuovi prezzi in Slovenia: cala la benzina ma cresce il diesel

Sono entrati in vigore dalla mezzanotte di oggi, martedì 4 agosto, i nuovi prezzi regolamentati dei carburanti in Slovenia. La benzina diventa leggermente più conveniente, mentre per il diesel scatta un aumento più consistente. Le tariffe resteranno valide fino a lunedì 10 agosto.

Il prezzo di un litro di benzina a 95 ottani è sceso di due centesimi, attestandosi a 1,583 euro al litro. Il gasolio è invece aumentato di 5,4 centesimi, raggiungendo 1,882 euro al litro. Lungo autostrade e superstrade, invece, i gestori possono fissare liberamente le tariffe, che possono quindi risultare più elevate.

Accise invariate e già al minimo

Il governo sloveno non ha modificato le accise sui carburanti. Per la benzina a 95 ottani l’imposta rimane fissata a 0,41759 euro al litro, mentre per il diesel è pari a 0,33000 euro al litro, già al livello minimo consentito dalle norme europee.

Per contenere l’aumento dei prezzi, Lubiana ha inoltre sospeso per due mesi il pagamento del contributo per l’efficienza energetica e della tassa ambientale collegata alle emissioni di anidride carbonica.

Secondo le stime del Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia, senza la regolamentazione e senza la sospensione temporanea delle tasse la benzina costerebbe circa 1,782 euro al litro, mentre il diesel raggiungerebbe circa 2,097 euro.