I Carabinieri salgono in sella: a Trieste arrivano le pattuglie in e-bike

Biciclette elettriche per sorvegliare il lungomare, i parchi e le zone pedonali più frequentate da residenti e turisti. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Trieste ha potenziato i servizi di controllo nelle aree costiere introducendo nuove e-bike a pedalata assistita.

I mezzi sono stati presentati nella mattinata di martedì 4 agosto nel parco del Castello di Miramare e saranno impiegati soprattutto nelle località turistiche della città e della provincia.

Pattugliamenti più rapidi nelle zone turistiche

Le biciclette elettriche consentiranno ai militari di muoversi con maggiore agilità lungo il litorale, sulle piste ciclabili, all’interno delle aree verdi e nei tratti pedonali caratterizzati da una forte presenza di persone.

Il motore elettrico si attiva esclusivamente durante la pedalata, riducendo lo sforzo necessario per affrontare percorsi lunghi o in salita. In questo modo le pattuglie potranno raggiungere rapidamente anche luoghi difficilmente accessibili con le tradizionali automobili di servizio.

Le e-bike, già utilizzate da diverse Stazioni e Compagnie dell’Arma sul territorio nazionale, rappresentano un sistema di pattugliamento silenzioso, veloce e privo di emissioni.

Più vicinanza a residenti, turisti e commercianti

Tra i principali vantaggi operativi figura la possibilità di avvicinarsi in maniera discreta nelle zone affollate, migliorando l’efficacia dei controlli e permettendo ai militari di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

La presenza dei Carabinieri in bicicletta dovrebbe inoltre favorire il contatto diretto con la popolazione, aumentando la percezione di sicurezza e rendendo più semplice il dialogo con residenti, turisti e commercianti.

Le pattuglie potranno monitorare i lungomari, prevenire comportamenti pericolosi e fornire assistenza immediata, mantenendo una presenza costante anche nei punti dove la circolazione dei veicoli è limitata o vietata.

Sicurezza e sostenibilità ambientale

L’introduzione delle biciclette a pedalata assistita rientra nella più ampia strategia di modernizzazione avviata dall’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di rendere i servizi di controllo del territorio più efficienti e sostenibili.

L’utilizzo di mezzi a zero emissioni permette infatti di ridurre l’impatto ambientale senza diminuire la capacità operativa delle pattuglie. Le nuove e-bike rappresentano così un presidio dinamico, capace di coniugare innovazione tecnologica, tutela dell’ambiente e vicinanza alle comunità locali.