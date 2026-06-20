Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 21 giugno

Le previsioni meteo in Friuli.

Sarà una domenica ancora segnata dal caldo quella di domenica 21 giugno in Venezia Giulia. La giornata si aprirà con il sole e con temperature già elevate, ma nel corso della giornata saranno anche possibili rovesci e temporali sparsi.

Le temperature resteranno alte: in pianura le minime saranno comprese tra 20 e 23 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 33-36 gradi. Sulla costa si partirà da valori più elevati, tra 23 e 26 gradi, con massime tra 29 e 33 gradi.

Dal pomeriggio aumenta l’instabilità

Nel pomeriggio la situazione diventerà più instabile. Il cielo tenderà a farsi variabile, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi. I fenomeni si svilupperanno inizialmente sulla zona montana, dove l’instabilità sarà più marcata, per poi potersi estendere anche alla pianura e alla costa.

Non si esclude che alcuni temporali possano risultare forti, accompagnati da piogge intense localizzate e da raffiche di vento. La giornata, quindi, sarà divisa in due: una prima parte soleggiata e afosa, seguita da un pomeriggio e una serata più incerti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.