Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 5 agosto

Sarà una giornata ancora dominata dal sole e dal caldo quella di mercoledì 5 agosto in Friuli Venezia Giulia. Su pianura e costa il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio aumenterà l’instabilità sui rilievi, dove non si esclude la formazione di temporali di calore.

Sole e temperature elevate su pianura e costa

Sulla pianura friulana sono previste temperature minime comprese tra 21 e 24 gradi, mentre le massime potranno raggiungere valori tra 35 e 37 gradi. Lungo la costa il caldo sarà leggermente più contenuto nelle ore centrali della giornata, con massime tra 30 e 33 gradi, ma le temperature notturne resteranno elevate, con minime comprese tra 25 e 27 gradi.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sulla zona montana. L’instabilità potrà favorire la formazione di temporali di calore, generalmente localizzati e più probabili sui rilievi.