Lavori finiti: riapre lo skate park di via Ampezzo con un nuovo campo da basket

Finiti i lavori allo skate park di Tolmezzo.

Lo skate park di via Ampezzo a Tolmezzo torna a disposizione dei cittadini. Da oggi, venerdì 28 novembre, l’area ludico-sportiva situata a pochi passi dal centro studi, dall’impianto Fratelli Ermano, dal campo di atletica e dalla piscina comunale è nuovamente fruibile dopo la conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria.

I lavori e il risultato.

La struttura, frequentata da giovani di tutte le età per partite di calcio a 5, basket e per la pratica dello skateboard, necessitava da tempo di un restyling completo. Il progetto ha portato a una significativa riorganizzazione degli spazi: i due campetti dedicati a calcio a 5 e basket sono stati accorpati in un unico campo da pallacanestro, scelta dettata dalla scarsa disponibilità di aree dedicate a questa disciplina nel territorio comunale. Una decisione accolta positivamente dagli appassionati, che da anni chiedevano uno spazio adeguato per allenarsi e giocare.

Gli interventi hanno incluso la posa di una nuova pavimentazione in resina, l’installazione di recinzioni e reti para-palloni in prossimità delle abitazioni vicine, la sistemazione di nuovi canestri e la tracciatura del campo. Contestualmente sono state rimosse le attrezzature ormai obsolete. L’investimento complessivo ammonta a 80 mila euro. Invariata, invece, l’area dedicata allo skateboard, che rimane pienamente operativa. L’accesso alla struttura sarà libero e gratuito, come indicato nel cartello all’ingresso, con utilizzo sotto la piena responsabilità degli utenti.