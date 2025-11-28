Un presepe per i carabinieri, il dono dell’arciprete di Tarcento

Donato un presepe artigianale ai carabinieri di Udine.

Un gesto semplice, ma carico di significato e profonda spiritualità, ha caratterizzato la mattinata odierna presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine. Il Monsignor Luca Calligaro, Arciprete della Pieve di San Pietro Apostolo di Tarcento, insieme al Gruppo Alpini di Coia – Tarcento, ha donato all’Arma un presepe artigianale realizzato con passione e maestria dal noto presepista Andrea Doria.

L’opera, simbolo del Natale cristiano e della comunità, è stata posizionata all’ingresso del Comando, divenendo da oggi punto di riferimento visivo e spirituale per tutti coloro che vi accedono. A suggellare il momento, una cerimonia di benedizione presieduta dallo stesso Monsignor Calligaro, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Giorgio Broccone, del sindaco di Tarcento Mauro Steccati, del maestro Andrea Doria e di una delegazione del Gruppo Alpini di Coia-Tarcento.

Nel corso dell’evento è stata sottolineata la volontà di avviare con questo dono una nuova tradizione annuale, capace di unire i valori più autentici del Natale – la famiglia, la solidarietà, la speranza – con quelli propri dell’Arma dei Carabinieri: spirito di servizio, vicinanza al cittadino e radicamento nel territorio.