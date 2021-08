L’iniziativa a Tolmezzo di Confcommercio Udine.

Quest’anno ricorre il ventennale dalla morte di Gianni Cosetti e numerose sono le iniziative organizzate per omaggiare il maestro carnico dell’arte culinaria che ha fatto la storia in Friuli Venezia Giulia e che è stato capace di farsi amare e apprezzare anche in Italia e nel mondo.

Una mostra.

Venerdì 20 agosto, nella sua Tolmezzo, è prevista l’apertura, nelle sale dell’albergo Roma, di una mostra fotografica e illustrativa. Curata dall’architetto Adriana Stroili e realizzata grazie al materiale storico e ai ricordi delle figlie, Gabriella, Anna e Silvia, con il sostegno del Comune di Tolmezzo, ripercorrerà la sua carriera lavorativa sconfinando anche nella vita privata. Sarà visitabile fino a fine settembre

Seguirà, alle ore 20, una cena in suo onore che si terrà all’aperto, in piazza XX Settembre, di fronte all’albergo Roma, locale che proprio grazie a Cosetti ha vissuto anni d’oro con l’assidua frequentazione di numerosi personaggi della cultura, della politica e dell’imprenditoria. Tutti amanti della cucina di Cosetti e della sua capacità di rendere indimenticabili e raffinati anche i piatti più poveri.

La cena.

La cena sarà preparata da Daniele Cortiula, cuoco e suo allievo prediletto, insieme ai ristoratori del circuito gustoCarnia: un gruppo di appassionati che in Carnia portano avanti l’idea di una cucina caratterizzata da radici ben salde nella tradizione, senza dimenticare la capacità di sorprendere e far apprezzare i prodotti locali.

L’evento è organizzato da Confcommercio Udine in partenariato con la Camera di Commercio Pordenone-Udine e PromoTurismo Fvg, con la collaborazione e con il sostegno del Comune di Tolmezzo, dei ristoranti del circuito gustoCarnia e della distilleria Nonino.

È possibile partecipare alla cena solo acquistando il biglietto online sul sito Gustait.com e al link www.gustait.com/it/Events/details/cena-in-piazza-tolmezzo

