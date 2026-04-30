Sappada si rimbocca le maniche: torna la giornata ecologica per ripulire la vallata

Con il risveglio della primavera torna a Sappada uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale: la Giornata Ecologica, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Si tratta di un’iniziativa che riesce a unire cittadini, associazioni e volontari nel segno del rispetto per l’ambiente e del profondo amore per il proprio territorio.

Appuntamento il 1° maggio con i volontari in azione

L’appuntamento è fissato per venerdì 1 maggio alle ore 9, con il ritrovo ufficiale presso la sede della Sezione ANA. “Anche se si tratta di un giorno festivo, lo spirito dell’iniziativa invita a viverlo in modo diverso: contribuendo a rendere ancora più bella e accogliente Sappada“, spiega l’assessore Silvio Fauner, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per la cura della vallata.

La caccia al rifiuto.

I partecipanti, armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, saranno i protagonisti di una vera e propria “caccia al rifiuto” lungo le strade, i sentieri e le aree verdi del territorio. Negli anni passati l’iniziativa ha visto una partecipazione sempre più ampia, accogliendo con entusiasmo non solo i residenti ma anche numerosi turisti e amanti della località, desiderosi di contribuire in prima persona alla tutela del paesaggio.

In caso di maltempo, l’intera iniziativa sarà rinviata a sabato 2 maggio, mantenendo invariato il programma. Al termine delle attività di pulizia, lo sforzo dei volontari sarà premiato con un momento di condivisione e la tradizionale “pasta degli Alpini”. L’evento è reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra il Comune di Sappada e le numerose realtà associative del territorio.