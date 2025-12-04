In programma per domani, venerdì 5 dicembre, l’inaugurazione del Centro di aggregazione anziani “Podìn Insieme” di Tolmezzo.

E’ in programma per domani, venerdì 5 dicembre, alle ore 15, l’inaugurazione del Centro di aggregazione anziani “Podìn Insieme” della Città di Tolmezzo, nella struttura comunale di via Oberdan 6/A.

Questo spazio, voluto dall’amministrazione comunale di Tolmezzo, è frutto di un lavoro sinergico con il Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito della Carnia. Il Centro di aggregazione denominato” PODÌN INSIEME” nasce all’interno del progetto comunale “Vestu?” di promozione dell’invecchiamento in salute ed è collegato al progetto del Servizio sociale dei Comuni denominato “MovinMent”, rivolto alle persone anziane per favorire l’aggregazione e la socializzazione.

Un luogo di incontro quindi, di relazioni, di socializzazione, di messa in circolo di potenzialità e ricchezza generazionale, di contrasto alla solitudine e di promozione del valore dell’anziano e dell’invecchiare in salute. “Podìn insieme” è aperto, con accesso libero e gratuito, ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.30 con la presenza degli animatori.