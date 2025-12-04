Monfalcone ha acceso le luce del Natale: 65 eventi fino all’Epifania

A Monfalcone piazza della Repubblica si è illuminata con l’inaugurazione de “Il Sogno del Natale”.

Nella serata di martedì 3 dicembre, a Monfalcone piazza della Repubblica si è illuminata con l’inaugurazione de “Il Sogno del Natale”, evento che ha aperto il Dicembre Monfalconese 2025: 65 appuntamenti fino all’Epifania, tra villaggio con 14 casette, pista di pattinaggio, mostre e grandi eventi come la personale di Giorgio de Chirico e il concerto di Ermal Meta.

La cerimonia è iniziata con l’esibizione della Banda Civica Città di Monfalcone, seguita dai saluti del sindaco Luca Fasan, del consigliere regionale Antonio Calligaris e dal messaggio dell’eurodeputata Anna Maria Cisint.

Il momento più emozionante è stato l’accensione dell’albero e delle luminarie della Rocca, affidata alla campionessa di canottaggio Stefania Buttignon, accanto alla nuova scultura in cartapesta “I colori del Natale” della Compagnia del Carro di Staranzano.

Subito dopo è stata inaugurata nell’atrio del Municipio la Mostra dei Presepi Artigianali e Artistici (40 opere), arricchita quest’anno dai presepi solidali del Centro diurno Asugi e dell’associazione “Voi come Noi” per l’autismo e da uno scambio con i comuni di Grado, Moggio Udinese, Sutrio e Fagagna. La serata è proseguita con l’esibizione sul ghiaccio dei pattinatori A.R. Fincantieri, i canti del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi tra le casette del villaggio e si è conclusa al Teatro Comunale con lo spettacolo “Skoupideide” e la consegna del Premio alla Cultura “Monfalcone sul palco 2025”.