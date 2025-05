Al via le domande di contributo per le piccole imprese della Carnia

Compilazione on line entro il 30 settembre

Anche per il 2025 le microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, i rifugi alpini di difficile accessibilità e i gestori di distributori di carburanti possono presentare alla Comunità di montagna della Carnia richiesta di contributo per la riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

Come riportato sullo specifico regolamento dell’Ente, le attività dei 28 comuni della Carnia in possesso dei requisiti previsti possono richiedere un sostegno per le spese connesse alla gestione dell’esercizio commerciale e, nel caso di impianti di distribuzione di carburanti, per nuove installazioni o ammodernamento degli stessi.

Seguendo le istruzioni riportate sul sito, dal 1° aprile scorso è possibile presentare, esclusivamente in modalità telematica, richiesta di contributo per gli oneri sostenuti dal 1° gennaio 2025 fino alla data di presentazione della domanda, che comunque dovrà pervenire entro il 30 settembre. Verificata la regolarità delle istanze pervenute, verrà stilata una graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione per poi procedere all’erogazione dei fondi nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo.

L’ammontare del contributo potrà variare da un minimo di 1000 euro fino a un massimo di 2500 euro. La somma potrà essere raddoppiata nel caso in cui l’impresa eroghi almeno uno dei servizi tra cui: consegna a domicilio per i residenti, accesso a internet, messa a disposizione gratuita di spazi per attività aggregative, vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi o abbia ampliato le categorie merceologiche rispetto all’anno precedente.

I beneficiari dei contributi, che potranno presentare una sola istanza nell’arco del 2025, sono tenuti a mantenere attiva la propria attività per dodici mesi a seguito dell’erogazione del finanziamento.