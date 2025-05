Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 12 maggio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Lunedì 12 maggio il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà inizialmente stabile, ma con il tempo che tenderà a diventare più instabile con il passare delle ore.

Mattinata serena, pomeriggio instabile

Al mattino si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione, con una situazione meteorologica generalmente tranquilla. Tuttavia, già dalle ore centrali della giornata si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, in particolare sulle zone montane. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi che, in alcuni casi, potrebbero estendersi anche verso le aree di pianura. La probabilità di precipitazioni sarà invece minore lungo la costa, dove il tempo dovrebbe rimanere più asciutto.

Venti deboli, Bora in arrivo in serata

Nel corso della giornata i venti saranno a regime di brezza, contribuendo a mantenere un clima mite. In serata, è previsto un cambiamento: sulla fascia costiera e nelle zone orientali soffierà una Bora moderata, portando un lieve calo delle temperature e un possibile aumento della percezione di freschezza, specialmente nelle aree esposte.

Temperature in linea con la stagione

Le temperature saranno generalmente gradevoli: in pianura i valori minimi oscilleranno tra gli 8 e gli 11 °C, mentre le massime raggiungeranno i 21-24 °C. Sulla costa, le minime saranno comprese tra i 12 e i 15 °C, con massime più contenute tra i 18 e i 20 °C.