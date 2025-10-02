Villa Santina, la camminata per farsi e per fare del bene: il successo dell’iniziativa dell’Ail

La camminata solidale dell’Ail Udine Gorizia a Villa Santina.

Successo per l’evento organizzato da AIL Udine e Gorizia a Villa Santina, in una camminata salutare e solidale che ha visto la partecipazione di circa 150 persone unite dalla voglia di sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti affetti da tumori del sangue.

La manifestazione rientra nella Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e raccogliere fondi a favore dei progetti dell’associazione. Per la nona edizione, la camminata si è svolta in 38 città italiane, da nord a sud, dimostrando che il fitwalking è una disciplina accessibile a tutti e capace di unire sport, benessere e solidarietà.

Il fitwalking significa letteralmente “camminare per la forma fisica” e consiste nel camminare in modo efficace ad alta velocità mantenendo una gestualità naturale. Una pratica che promuove salute, relax, fitness e socialità, rendendo l’attività fisica alla portata di tutti.

L’evento di Villa Santina conferma come lo sport possa diventare strumento di solidarietà, capace di mobilitare cittadini di tutte le età a sostegno della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti con leucemia e alle loro famiglie.