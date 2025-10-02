Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 3 ottobre

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 3 ottobre sarà caratterizzato dalla stabilità grazie alla discesa di una depressione in quota verso la Grecia e all’avvicinamento di un promontorio anticiclonico dall’Atlantico. Il richiamo di correnti fresche e secche da nord favorirà un cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso per qualche velatura.

Sulla costa la Bora soffierà moderata al mattino, attenuandosi nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno ancora fresche in pianura di notte e al mattino: minime tra i 3 e i 7 °C e massime tra i 16 e i 19 °C. Sulla costa si prevedono valori più miti, con minime tra 9 e 12 °C e massime tra 15 e 17 °C. In montagna, a 1000 metri, le minime si attesteranno intorno ai 6 °C, mentre a 2000 metri si scenderà vicino a 1 °C.