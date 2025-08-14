Malore mentre è al bar con un amico, Gianluca muore a 46 anni

Gianluca Aruta aveva 46 anni ed era papà di tre figli.

Un dramma ha colpito la comunità di Casarsa nelle prime ore di domenica 10 agosto. Gianluca Aruta, 46 anni, tecnico specializzato nella riparazione di elettrodomestici, è morto a causa di un malore mentre si trovava al bar con un amico. Inutili i tentativi di rianimarlo: il cuore dell’uomo ha cessato di battere poco dopo le quattro del mattino, lasciando nello sgomento familiari, amici e l’intera cittadinanza.

L’episodio si è verificato al bar Pashà in via Pasolini. Aruta si è accasciato improvvisamente a terra, sotto lo sguardo incredulo dell’amico con cui stava trascorrendo qualche ora in compagnia. I soccorsi sono stati tempestivi, ma ogni tentativo si è rivelato vano. A causare il decesso è stato un infarto fulminante.

Originario di Napoli, Gianluca si era trasferito da anni a Casarsa, nella frazione di San Giovanni, dove aveva costruito una nuova vita e si era fatto apprezzare per la sua professionalità, disponibilità e cordialità. Lavorava come tecnico per la riparazione di elettrodomestici ed era stimato da clienti e conoscenti.

Gianluca lascia la moglie Mariana e tre figli ancora piccoli, che adorava profondamente. Oltre a loro, il papà Franco, la mamma Assunta, i fratelli Imma e Marco e numerosi amici, che lo ricordano come un uomo buono, semplice e sempre pronto al sorriso.