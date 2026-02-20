Tenta di evitare il controllo a Nimis: trovato con hashish e un bilancino

Denunciato un 20enne a Nimis.

Nella notte a Nimis un giovane di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista della pattuglia avrebbe cercato di allontanarsi in fretta, ma il tentativo non è sfuggito ai militari.

I militari della Stazione di Tarcento erano impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori. Durante il controllo, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dal comportamento sospetto del ragazzo che, alla vista dell’auto di servizio, avrebbe provato a dileguarsi.

Fermato immediatamente e sottoposto a controllo, il 20enne – già noto alle forze dell’ordine – è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 9 grammi di hashish. Con sé aveva anche un bilancino di precisione, materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi e 210 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, somma considerata dagli inquirenti presumibile provento dell’attività di spaccio.



Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria.