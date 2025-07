Lite tra minori stranieri in un centro di accoglienza a Cervignano.

Momenti di forte tensione nella serata di ieri, mercoledì 2 luglio, all’interno della comunità per minori stranieri non accompagnati “Una Casa nel Mondo”, a Cervignano del Friuli, dove un ragazzo egiziano nato nel 2010 ha aggredito con un coltello un coetaneo iraniano del 2007 durante una lite. L’episodio ha causato il ferimento, fortunatamente lieve, del giovane aggredito.

A spiegare quanto accaduto sono stati i referenti della struttura, gestita da Oikos Ets e attiva da settembre 2023. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20:45. Secondo una nota ufficiale, il minore egiziano sarebbe rientrato in comunità in evidente stato di alterazione e agitazione. Immediatamente, gli operatori presenti hanno allertato la responsabile dell’area accoglienza che insieme alla vice coordinatrice operativa si stava già recando in struttura per un intervento educativo e di contenimento.

Nei minuti successivi, la tensione è salita. Il comportamento del giovane è degenerato in aggressioni verbali e atteggiamenti provocatori, che hanno innescato una reazione tra alcuni ospiti della comunità. Gli educatori in servizio sono intervenuti per calmare la situazione, isolando il ragazzo in uno spazio neutro. Tuttavia, lo stato di agitazione del minore non si è placato: ha infatti ripreso a manifestare atteggiamenti ostili che hanno portato a una nuova escalation, culminata in una colluttazione durante la quale è stato sferrato il fendente ai danni del ragazzo iraniano.

Il ferito ha riportato una ferita lacero-contusa, classificata come lieve. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione locale, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Oikos Ets ha già disposto il trasferimento del minore responsabile dell’aggressione in un’altra struttura.