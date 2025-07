Taylor Mega indagata per estorsione: nel mirino un paio di orecchini da 53mila euro

L’influencer friulana Taylor Mega indagata per estorsione.

La modella e influencer friulana Taylor Mega, originaria di Carlino, è indagata dalla Procura di Milano per estorsione aggravata e diffamazione ai danni di un suo ex compagno, un 38enne residente a Londra. Le indagini, coordinate dal pm Maurizio Ascione, sono giunte alla conclusione preliminare.

Al centro dell’inchiesta c’è la restituzione di un paio di orecchini di lusso, del valore di circa 53mila euro, che l’ex avrebbe chiesto indietro dopo la fine della relazione, avvenuta nell’estate 2024. Secondo l’accusa, Taylor Mega avrebbe incaricato un uomo di avvicinarlo con minacce, spacciandosi per esponente di una famiglia mafiosa calabrese, con l’obiettivo di impedirgli di reclamare i gioielli. Oltre all’estorsione, la 31enne dovrà rispondere anche di diffamazione per alcune storie pubblicate su Instagram.

Mega ha replicato tramite i social: “Chiede indietro un regalo che mi aveva fatto, e siccome non lo restituisco mi denuncia per estorsione. Classica storia di uomo che non accetta di essere lasciato e prova in tutti i modi a rovinarti la vita. Per fortuna è mia abitudine conservare WhatsApp e audio vari. Chi ha sbagliato pagherà…”.