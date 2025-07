Cervignano in lutto: Caterina Zamparo muore nove giorni dopo l’incidente

Caterina “Katia” Zamparo è morta a nove giorni dall’incidente.

Si è spenta sabato scorso Caterina Zamparo, 61 anni, coinvolta in un incidente stradale avvenuto il 17 luglio in via Duca d’Aosta a Cervignano. Quel mattino la donna guidava la sua Fiat Punto quando si è scontrata con un altro veicolo e si è ribaltata su un fianco.

Rimasta intrappolata nell’abitacolo, è stata soccorsa dai vigili del fuoco, intervenuti per liberarla sollevando la vettura capovolta, e trasportata in ospedale dal personale sanitario della Sores. Nove giorni dopo, il tragico epilogo. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Cervignano, che si prepara a dare l’ultimo saluto alla donna mercoledì alle 16.30 nel Duomo cittadino.