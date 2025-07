Incidente tra due auto a Cervignano, una si ribalta: ferita una donna

Incidente in via Duca D’Aosta a Cervignano.

Momenti di paura nella mattinata di oggi, giovedì 17 luglio, in via Duca d’Aosta a Cervignano, dove si è verificato un violento scontro tra due automobili. Una delle vetture si è ribaltata e una donna, classe 1964, è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo capovolto.

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano a intervenire tempestivamente per estrarla in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari della Sores, che hanno prestato le prime cure alla ferita e l’hanno trasportata in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.