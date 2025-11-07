Uomo trovato senza vita nel cortile di una casa disabitata: a scoprirlo un passante

Uomo trovato morto a Cervignano.

Un uomo di 49 anni, originario di Messina e senza fissa dimora, è stato trovato morto nel cortile di una casa disabitata in via Gervasutti, a Cervignano del Friuli. A fare la segnalazione è stato un passante che ha chiamato il Nue 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia locale intercomunale del Cervignanese. Lo riporta il Messaggero Veneto.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche del medico legale, la morte potrebbe essere dovuta a un’overdose. La salma è stata trasferita nella cella mortuaria del cimitero di Cervignano ed è ora a disposizione della Procura di Udine.