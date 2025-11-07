Scontro tra camion sul raccordo autostradale: autista incastrato nell’abitacolo

L’incidente tra camion sul raccordo autostradale a Trieste.

Poco dopo le 15 di venerdì 7 novembre si è verificato un incidente stradale tra due camion sul Raccordo Autostradale 13, in direzione Trieste, all’altezza di Santa Croce. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del comando di Trieste, intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina, un furgone polisoccorso attrezzato per incidenti stradali, l’autogru e il funzionario di guardia della sede centrale. Le operazioni sono state condotte in sinergia con il personale sanitario.

Uno dei conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo del camion. I Vigili del fuoco stanno procedendo alla sua estricazione utilizzando attrezzature specifiche per liberare le lamiere deformate. L’intervento è in corso. Presenti sul luogo anche gli agenti della Polizia Stradale, per i rilievi e la gestione della circolazione.