In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Livenza Tagliamento Acque ha realizzato e installato una panchina rossa presso il Parco delle Fonti di Torrate, nel Comune di Chions.

Un gesto simbolico ma dal profondo valore sociale per ribadire l’impegno dell’Azienda nella promozione di una cultura basata sul rispetto, sull’inclusione e sulla parità di genere. Con questa iniziativa “si intende rappresentare tutte le donne vittima di violenza e al tempo stesso invitare la comunità a riflettere sull’importanza del rispetto, dell’ascolto e della prevenzione. E’ un segno tangibile del rifiuto di ogni forma di violenza e abuso perché la violenza di genere non è solo un fatto privato ma una ferita collettiva che riguarda tutti”.

La scelta del Parco delle Fonti di Torrate per l’installazione non è casuale: un luogo simbolico, immerso nella natura, che invita alla riflessione e alla consapevolezza.

“Ogni donna che subisce violenza è una ferita per l’intera società – ha sottolineato Andrea Vignaduzzo, Presidente di Livenza Tagliamento Acque – e come azienda pubblica abbiamo il dovere di contribuire al cambiamento. Questa panchina rappresenta un segno tangibile del nostro impegno, che non si limita ai simboli: LTA è infatti tra le realtà certificate per la Parità di genere e prosegue con convinzione nel costruire ambienti di lavoro inclusivi, sicuri e rispettosi. Il nostro impegno è reale, quotidiano e parte da dentro la nostra organizzazione”.