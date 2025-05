La cagnolina bloccata su una parete: è stata salvata dai vigili del fuoco.

È finita bene l’avventura ad alta quota di Lorina, una vivace cagnolina fox terrier che nella serata di ieri, lunedì 13 maggio 2025, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo essere rimasta bloccata su una cengia rocciosa a 1800 metri di altitudine, nel comprensorio sciistico Sella Nevea – Canin.

Durante un’escursione in montagna con le sue proprietarie, la piccola Lorina si è allontanata perdendosi tra le rocce e finendo in una zona impervia, impossibile da raggiungere in sicurezza senza attrezzatura da alpinismo. L’allarme è scattato intorno alle ore 19, quando la squadra dei vigili del fuoco di Tarvisio è intervenuta con il supporto dell’elicottero Drago del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Venezia.

La squadra, composta anche da tecnici SAF (Speleo Alpino Fluviali), si è imbarcata sul velivolo nel piazzale del comprensorio sciistico e ha raggiunto la zona dove era segnalata la presenza del cane. Una volta individuata Lorina, incastrata su una stretta cengia della parete, i soccorritori hanno valutato che il flusso d’aria del rotore dell’elicottero avrebbe potuto spaventarla, con il rischio di farla precipitare nel vuoto.

Per questo motivo si è scelto un approccio manuale, con calata su corda direttamente dalla parete rocciosa. Dopo un delicato intervento in parete, i tecnici SAF sono riusciti a raggiungere Lorina e a metterla in sicurezza, risalendo fino al sentiero dove le sue proprietarie, in ansia da ore, l’hanno finalmente potuta riabbracciare. Dopo le doverose coccole alla piccola esploratrice, il gruppo – formato da cane, proprietarie e soccorritori – ha iniziato la discesa verso valle. L’intervento si è concluso intorno alle 22.15.