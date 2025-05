“Violentata in un appartamento”: denunciato un calciatore professionista

Il calciatore è stato denunciato per violenza sessuale.

Una donna si è presentata nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 maggio al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, riferendo di aver subito una violenza sessuale da un calciatore professionista. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la donna ha raccontato di aver trascorso la serata con alcuni amici in un locale della zona, prima di essere accompagnata dal giocatore in un appartamento, dove sarebbero avvenuti gli abusi.

Ai sanitari e successivamente ai carabinieri intervenuti, la donna ha raccontato che era in stato di alterazione alcolica ma di aver tentato in più occasioni di opporsi alle presunte avances del calciatore e di due persone che si trovavano con lui. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia competente, hanno portato nella giornata di lunedì alla denuncia in stato di libertà del calciatore. Al momento, l’accusa di violenza sessuale viene contestata esclusivamente a lui.