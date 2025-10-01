Lascia la finestra aperta e i ladri ne approfittano: furto nel bar sulla ciclovia

Il furto in un bar di Chiusaforte.

Una distrazione o una dimenticanza o forse l’eccessiva fiducia, fatto sta che la finestra del bar è stata lasciata aperta e i ladri ne hanno approfittato: è accaduto al bar La Stazione di Chiusaforte, punto di appoggio sulla ciclovia Alpe Adria, che è stata oggetto di furto nella notte tra martedì e mercoledì.

I malviventi hanno portato via circa 50 euro in contanti e due computer palmari. Sul posto, allertati dal 112, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno raccolto la denuncia della proprietaria, una donna di 45 anni, e ora portano avanti le indagini per risalire ai responsabili.