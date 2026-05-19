Primavera anomala e api in sofferenza: l’appello degli apicoltori friulani

La primavera anomala che ha colpito il Friuli Venezia Giulia ha messo in difficoltà anche le api, con conseguenze dirette sulla produzione di miele e sull’equilibrio degli ecosistemi locali. A lanciare l’allarme è il Consorzio apicoltori di Udine, che richiama l’attenzione sugli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico.

Secondo il presidente Marco Felettig, il miele friulano rappresenta un vero e proprio “specchio liquido della biodiversità del territorio”, frutto del lavoro delle api e dell’impegno quotidiano degli apicoltori che operano tra pianura, Valli del Natisone, Alpi Carniche e Giulie.

Api sentinelle dell’ambiente: gli effetti della crisi climatica

Le condizioni meteorologiche sempre più instabili stanno mettendo a dura prova gli alveari. Primavere anticipate seguite da gelate improvvise, periodi di siccità alternati a piogge intense e la riduzione degli habitat naturali stanno contribuendo al declino degli impollinatori.

“Le api sono le sentinelle dell’ambiente: quando soffrono loro, significa che l’intero ecosistema è in pericolo – sottolinea Felettig -. E quest’anno la loro fatica è stata immensa. La primavera anomala che abbiamo vissuto ha messo a dura prova lo sviluppo delle famiglie, che non sono riuscite a produrre in quantità apprezzabili i mieli primaverili come ciliegio e tarassaco. Grazie alla forza intrinseca di questi instancabili insetti siamo però riusciti, con molta fatica, a produrre l’apprezzatissimo miele di acacia, con rese medie di 12-15 kg per alveare”.

L’appello: “Serve uno sforzo collettivo”

Il Consorzio apicoltori di Udine richiama ora cittadini, amministratori e agricoltori a un impegno condiviso per la tutela degli impollinatori. “Ogni cittadino, amministratore e agricoltore della nostra provincia può fare la differenza”, afferma il presidente.

“Ad esempio seminando fiori amici delle api nei giardini o nelle zone incolte aziendali, così da creare zone di ristoro per i pronubi selvatici. Possiamo inoltre ridurre l’utilizzo di pesticidi nei giardini privati e, soprattutto, scegliere il miele locale. Sostenere gli apicoltori del territorio acquistando a chilometro zero significa dare un valore economico reale alla tutela dell’ambiente friulano”.