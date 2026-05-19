Primavera anomala e api in sofferenza: l’appello degli apicoltori friulani

19 Maggio 2026

di Alessia Pilotto

La primavera anomala che ha colpito il Friuli Venezia Giulia ha messo in difficoltà anche le api, con conseguenze dirette sulla produzione di miele e sull’equilibrio degli ecosistemi locali. A lanciare l’allarme è il Consorzio apicoltori di Udine, che richiama l’attenzione sugli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico.

Secondo il presidente Marco Felettig, il miele friulano rappresenta un vero e proprio “specchio liquido della biodiversità del territorio”, frutto del lavoro delle api e dell’impegno quotidiano degli apicoltori che operano tra pianura, Valli del Natisone, Alpi Carniche e Giulie.

Api sentinelle dell’ambiente: gli effetti della crisi climatica

Le condizioni meteorologiche sempre più instabili stanno mettendo a dura prova gli alveari. Primavere anticipate seguite da gelate improvvise, periodi di siccità alternati a piogge intense e la riduzione degli habitat naturali stanno contribuendo al declino degli impollinatori.

Le api sono le sentinelle dell’ambiente: quando soffrono loro, significa che l’intero ecosistema è in pericolo – sottolinea Felettig -. E quest’anno la loro fatica è stata immensa. La primavera anomala che abbiamo vissuto ha messo a dura prova lo sviluppo delle famiglie, che non sono riuscite a produrre in quantità apprezzabili i mieli primaverili come ciliegio e tarassaco. Grazie alla forza intrinseca di questi instancabili insetti siamo però riusciti, con molta fatica, a produrre l’apprezzatissimo miele di acacia, con rese medie di 12-15 kg per alveare”.

L’appello: “Serve uno sforzo collettivo”

Il Consorzio apicoltori di Udine richiama ora cittadini, amministratori e agricoltori a un impegno condiviso per la tutela degli impollinatori. “Ogni cittadino, amministratore e agricoltore della nostra provincia può fare la differenza”, afferma il presidente.

“Ad esempio seminando fiori amici delle api nei giardini o nelle zone incolte aziendali, così da creare zone di ristoro per i pronubi selvatici. Possiamo inoltre ridurre l’utilizzo di pesticidi nei giardini privati e, soprattutto, scegliere il miele locale. Sostenere gli apicoltori del territorio acquistando a chilometro zero significa dare un valore economico reale alla tutela dell’ambiente friulano”.

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