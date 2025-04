Incidente sulla Pontebbana, tre veicoli coinvolti: un ferito

L’incidente sulla Pontebbana a Chiusaforte.

Nella giornata di ieri, lungo la Strada Statale 13 Pontebbaba al chilometro 188, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tarvisio per i rilievi e la gestione della viabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, un autocarro Iveco, condotto da un uomo di origine marocchina, classe 1972, e appartenente alla ditta per cui lavora, stava viaggiando in direzione Udine quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato quasi frontalmente una Ford Fiesta guidata da un giovane tarvisiano, nato nel 2002.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Toyota Yaris, condotta da un ragazzo di Capriva del Friuli, anch’egli nato nel 2002. Per evitare l’impatto con l’autocarro, il conducente della Yaris ha sterzato bruscamente finendo contro il guardrail. Il bilancio dell’incidente vede un solo ferito: il conducente della Fiesta, trasportato all’ospedale di Tolmezzo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.