La Barcolana prende quota: quest’anno si naviga tra Paularo e Sella Nevea

Il pesce d’aprile della Società Velica di Barcola e Grignano.

Dimenticate il Golfo di Trieste e le vele spiegate sul mare: quest’anno la Barcolana partirà da Paularo, farà tappa a Tolmezzo e risalirà fino a Sella Nevea. O almeno, questo è quanto dichiarato in un “ufficialissimo” comunicato apparso questa mattina sulla porta della Società Velica di Barcola e Grignano.

Secondo il fantasioso annuncio, il club triestino sarebbe stato acquistato dal Circolo Marittimo Alta Carnia, con la conseguenza che la celebre regata si svolgerà… tra le montagne! A suggellare la svolta alpina, sul pennone della società è stata issata la bandiera del Friuli.

La notizia, ovviamente, non ha tratto in inganno nessuno: il pesce d’aprile ha fatto sorridere i frequentatori della sede velica, regalando un tocco di ironia alla giornata. Resta solo da immaginare come potrebbero adattarsi gli scafi al nuovo percorso: vele da neve o remi da trekking?