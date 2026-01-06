Addio a Franco Chiarandini, simbolo della lotta per difendere l’ospedale di Cividale

Franco Chiarandini aveva 76 anni.

Una figura simbolo della lotta per la sanità pubblica, un cittadino attivo, tenace e profondamente legato alla sua comunità: Cividale dice addio a Franco Chiarandini, scomparso all’età di 76 anni. Presidente del Comitato “Io voglio l’ospedale di Cividale”, è stato per anni una delle voci più autorevoli e coerenti nella difesa dei servizi sanitari sul territorio.

Protagonista di manifestazioni, cortei, incontri pubblici e battaglie civili, Chiarandini è stato molto più di un semplice attivista: era una coscienza civica sempre vigile, un punto di riferimento per chi crede che il diritto alla salute non debba dipendere dalla geografia o dalle logiche di bilancio.

Negli anni, Chiarandini ha contribuito a creare una rete di alleanze tra i comitati locali, unendo esperienze e territori in nome di un obiettivo comune: garantire a tutti i cittadini, anche quelli delle aree interne e montane, un accesso equo e dignitoso alla sanità. Mai alla ricerca di visibilità personale, ha lavorato con discrezione e determinazione, puntando ai risultati concreti, dialogando con le istituzioni ma senza rinunciare alla fermezza. La sua capacità di ascolto, la coerenza delle sue battaglie e la determinazione con cui ha portato avanti le istanze della cittadinanza resteranno un punto di riferimento per chi continuerà a difendere la sanità pubblica.