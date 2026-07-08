Un giovane di 24 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto colpito da una scarica elettrica all’interno dell’ex cava Vidoni, in via Emilia, nel quartiere di Beivars a Udine. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 luglio, attorno alle 18.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo si trovava nell’area dismessa quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è stato raggiunto dalla scarica. L’allarme ha fatto intervenire sul posto i sanitari del 118, attivati dalla Sores Fvg, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia.

Il ricovero in ospedale

Dopo le prime cure e la stabilizzazione, il 24enne è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono considerate serie e la prognosi resta riservata. Il giovane, secondo quanto emerso, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

La scarica provoca un blackout a Beivars

L’episodio ha avuto conseguenze anche sulla zona circostante. La scarica elettrica avrebbe infatti causato un’interruzione temporanea della corrente, con il semaforo principale di Beivars fuori uso per alcuni minuti.

Per gestire la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti è intervenuta la polizia locale, mentre i tecnici hanno lavorato per ripristinare il servizio. La situazione è tornata alla normalità dopo alcune decine di minuti.