Coppa del mondo di spada under 20, Lee trionfa a Udine

Oggi la competizione a squadre.

Dopo il successo della canadese Yanka Sobus nella gara Under 17 di domenica, ieri nella seconda giornata della Coppa del Mondo di Udine sono scese in pedana 237 atlete in rappresentanza di 40 Paesi per la prova individuale Under 20 di spada femminile, evento clou della tre giorni al Palaindoor Ovidio Bernes. Il successo è andato alla giovanissima – non ancora sedicenne – statunitense Regina Lee che ha superato in finale per 15-12 la cinese Li Xinyao, numero 11 del ranking mondiale.



Stati Uniti e Cina hanno monopolizzato la top 8, portando quattro atlete ciascuna tra le prime otto. La finale è stata preceduta da un doppio derby in semifinale: Li ha battuto Liang Xinyi per 15-11, mentre Lee si è imposta su Natalya Cafasso per 15-14. Si è fermata ai quarti la corsa di una delle favorite, l’americana Leehi Machulsky, vincitrice dell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Burgos, in Spagna, e argento a Udine nel 2025. La migliore tra le italiane è stata Mariachiara Testa, fermata agli ottavi e 15ª al termine della competizione.

Il programma di oggi.

Oggi si chiude la 20ª edizione della Coppa del Mondo di Udine con la competizione a squadre Under 20. Saranno 22 i team al via in rappresentanza di altrettanti Paesi. Nel 2025 il successo andò alla Cina, che superò la Francia in finale; l’Italia conquistò il terzo posto avendo la meglio sull’Ucraina. Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo, a metà dicembre a Burgos, proprio l’Ucraina – team numero uno del ranking e campione mondiale in carica – ha conquistato l’oro superando gli Stati Uniti in finale; il quartetto azzurro composto da Maria Roberta Casale, Giulia Paulis, Mariachiara Testa e Federica Zogno si è fermato ai quarti, superato dagli Stati Uniti. L’Italia domani sarà in pedana con le stesse quattro interpreti.

Nastro rosa

È stato un lunedì speciale per la 20ª edizione della manifestazione friulana: la seconda giornata è stata arricchita dal primo convegno nazionale del progetto “Nastro Rosa”, con oltre 50 partecipanti all’iniziativa della FIS che ha inserito la scherma nel programma di riabilitazione per le donne operate di tumore al seno. Prima dei match di semifinale, le partecipanti al convegno sono salite in pedana per una dimostrazione del lavoro svolto dall’avvio dell’iniziativa.