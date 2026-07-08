Incidente a Precenicco, esce di strada con lo scooter: morto un uomo

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 luglio a Precenicco, lungo la strada provinciale 56. Un uomo, in sella a uno scooter, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Lo scooter è uscito dalla carreggiata e l’impatto non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati al Corpo della Polizia locale della Comunità Riviera Friulana, intervenuto sul luogo dello schianto per i rilievi e per ricostruire con precisione quanto accaduto.