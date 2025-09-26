Connessione ultraveloce per il Paolino d’Aquileia di Cividale del Friuli.

Arriva la connessione ultraveloce all’Istituto statale di istruzione superiore Paolino d’Aquileia: completati i lavori di infrastrutturazione in fibra ottica. “Con questo intervento – ha detto l’amministratore unico di Insiel, Diego Antonini – l’Istituto statale di istruzione superiore Paolino d’Aquileia viene dotato di strumenti digitali all’avanguardia, inclusi quelli per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, capaci di supportare sia la didattica che le attività produttive che lo caratterizzano e lo rendono all’avanguardia a livello regionale”.

L’assessore regionale ai Servizi informativi, Sebastiano Callari, ha sottolineato come il Friuli Venezia Giulia sia considerato dall’organismo europeo una delle Regioni più innovative, classificata tra gli strong innovator. Ha inoltre evidenziato come la Regione investa con convinzione nel digitale, nella consapevolezza che l’apprendimento e l’uso delle nuove tecnologie contribuiranno a mantenere l’alto livello di innovazione già raggiunto.

L’Istituto Paolino d’Aquileia di Cividale del Friuli è stato oggetto di un intervento strategico di infrastrutturazione digitale che ha portato la fibra ottica Rpr all’interno del comprensorio scolastico che include uffici amministrativi, aule didattiche, la latteria, il frantoio, la cantina e lo spaccio dei prodotti agricoli. L’intervento si inserisce nell’alveo dei progetti Ermes volti a estendere la rete a tutte le scuole e agli edifici pubblici di 39 Comuni del Friuli Venezia Giulia.