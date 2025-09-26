Gemona, l’addio a Massimo Sangoi, scomparso all’età di 52 anni.

La comunità di Gemona del Friuli è in lutto per la scomparsa di Massimo Sangoi, 52 anni, docente di filosofia e scienze umane al liceo Caterina Percoto di Udine. Colpito da una malattia che lo ha portato via in pochi mesi, Sangoi lascia un profondo vuoto tra familiari, colleghi e studenti.

Nato a Gemona qualche mese prima del terremoto del 1976, aveva scelto la filosofia come guida della sua vita: laureato e dottore di ricerca all’Università di Urbino, era tornato in Friuli per dedicarsi all’insegnamento. Colleghi e allievi lo ricordano come un punto di riferimento per competenza, disponibilità e passione.

Oltre alla scuola, Sangoi amava la montagna, la fotografia e il tango argentino, passioni che riflettevano la sua sensibilità e il suo sguardo attento sul mondo. “La sua presenza discreta ma incisiva resterà nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”, scrive l’associazione Caterina Percoto, di cui fu promotore.

L’ultimo saluto è in programma oggi, venerdì 26 settembre, alle 15.30, nel Duomo di Gemona, con partenza del corteo alle 15.15 dalla Casa Funeraria Benedetto.