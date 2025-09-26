Paura a Udine, camion di generi alimentari prende fuoco in strada

Incendio in strada a Udine, in fiamme un camion che trasporta generi alimentari.

Paura nella mattinata di oggi, venerdì 26 settembre, a Udine: erano da poco passate le 10 quando un camion per il trasporto di generi alimentari ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in via del Partidor, all’altezza del civico 7, proprio davanti a un bar.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio del camion si sarebbe originato, per cause ancora da accertare, proprio a partire dalla cabina di guida. L’autista è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. Sul posto sono intervenuti, dopo che è scattato l’allarme, i vigili del fuoco di Udine.

++ notizia in aggiornamento ++