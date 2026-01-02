Cividale, Capodanno da Guinness: in centinaia per la gubana più grande del mondo

La gubana gigante protagonista del Capodanno a Cividale.

Centinaia di persone, un’atmosfera magica e il profumo inconfondibile della tradizione: sotto la Loggia del Municipio di Cividale è andato in scena il rito della 18ª edizione della gubana più grande del mondo, un appuntamento ormai divenuto il simbolo del Capodanno nella città ducale.

L’evento, coordinato dal Circolo culturale Corno con il patrocinio del Comune, ha visto residenti e turisti affollare il loggiato per assistere al taglio della maxi-prelibatezza, realizzata per il terzo anno consecutivo dal gubanificio Dorbolò. Un momento che non è stato solo gastronomico: la presenza dei sindaci di Cividale e San Pietro al Natisone ha sottolineato il valore della gubana come elemento unificatore di un territorio multietnico e ricco di storia.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile dalla sinergia tra diverse eccellenze locali: il Caffè San Marco, il gubanificio Dorbolò e l’azienda vinicola Scarbolo di Spessa, che ha accompagnato la degustazione con lo spumante per un brindisi unico nel suo genere e che intende promuovere il dolce tipico cividalese.