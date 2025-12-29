La gubana gigante è la regina del capodanno cividalese

Il dolce sarà poi tagliato a fette e dato in degustazione agli avventori che si presenteranno nella allegra circostanza. Il brindisi beneagurante sarà garantito dalle bollicine di ribolla gialla offerte dall’azienda Scarbolo di Spessa di Cividale. L’evento avrà per la prima volta il patrocinio ufficiale del Comune di Cividale, segno del rilievo turistico raggiunto da questa iniziativa sospesa solo nei due anni della pandemia.

Lo scorso capodanno la gubana pesava 53 kg e furono oltre 500 le persone accorse ad ammirarla e degustarla. Va ricordato che Berto Blasuttig, titolare del Forno Catarossi, è stato l’artefice per i primi 15 anni dell’iniziativa. Dopo la sua scomparsa il testimone è passato al gubanificio valligiano che ha consentito di mantenere vivo questo evento volto a valorizzare il dolce tipico di Cividale e delle Valli del Natisone. Fondamentale il supporto del caffè San Marco, dell’azienda vinicola Scarbolo e il coordinamento del Circolo culturale Corno per il recupero di questa tradizione divenuta maggiorenne.