Incidente tra auto e moto a Premariacco, muore motociclista 54enne.

Tragico incidente tra auto e moto nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, a Premariacco: secondo una prima ricostruzione, i due messi si sono scontrati poco dopo le 16, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via del Collio, nel territorio del comune di Premariacco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine e i soccorritori del 118. L’impatto, violentissimo, non ha purtroppo lasciato scampo al motociclista, che è morto sul posto. Si tratta di un 54enne di origini cinesi. Illesa, anche se visibilmente scossa per quanto avvenuto, la conducente dell’auto, una giovane di 23 anni residente a Pulfero.

Al vaglio dei carabinieri la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto avvenuto.