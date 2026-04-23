Dalle frontiere del mondo a Cividale: Capuozzo presidente di Mittelfest

Ha raccontato i conflitti ai confini del mondo, ora guiderà un festival che costruisce ponti tra culture: Toni Capuozzo è il nuovo presidente del Mittelfest di Cividale. L’assemblea ha nominato oggi il consiglio di amministrazione per il triennio 2026–2028. Capuozzo riceve il testimone dalla presidente uscente Cristina Mattiussi e inizia il proprio incarico nel sesto e ultimo anno di direzione artistica di Giacomo Pedini, dopo i due mandati consecutivi.

Rinnovato il consiglio di amministrazione

Nel rinnovato consiglio di amministrazione, ad affiancare il presidente Capuozzo, ci sono il consigliere Roberto Corciulo e il revisore dei conti Lara Ovan, nominati anch’essi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e il sindaco di Cividale del Friuli nominato dal Comune, ad oggi Daniela Bernardi. Sono eletti dall’assemblea Silvano Chiappo, indicato dalla Banca di Cividale Spa, e Fausto Deganutti, indicato dall’ERT FVG.

Il profilo: esperienza internazionale e radici locali

Originario di Palmanova, Toni Capuozzo è scrittore e uno dei volti più autorevoli del giornalismo di reportage italiano, noto per la sua lunga esperienza come inviato nei principali scenari di guerra internazionali, come Balcani, Somalia, Medio Oriente e Afghanistan.

Le parole di Capuozzo

“Accettare la presidenza di Mittelfest rappresenta un modo di restituire, attraverso l’impegno culturale, quello che ho ricevuto dalla terra dove sono nato e cresciuto e a cui devo moltissimo” commenta Capuozzo. “È un festival che travalica i confini, elemento che ha caratterizzato profondamente anche anche la mia vita e la mia professione di “giornalista di frontiera”, raccontando la guerra non da un fronte solo, ma cercando l’umanità su entrambi i lati. La missione fondante di Mittelfest è costruire ponti tra i popoli ed è stato quindi un richiamo naturale e inevitabile”.

“Sono onorato di poterne essere presidente: lavorerò nel rispetto dell’identità e dell’anima del festival, mettendo a disposizione la mia esperienza. E c’è anche un legame più personale: a Cividale ho fatto la maturità classica – non con particolare entusiasmo all’epoca – e quindi questo è anche una sorta di ritorno sul luogo del delitto“.

Il commento della Regione

“Mittelfest rappresenta in modo esemplare l’idea di cultura che il Friuli Venezia Giulia intende promuovere e sostenere – commenta il vicepresidente e assessore alla cultura Mario Anzil – una cultura di frontiera che mette in relazione storie, popoli e sensibilità diverse e che riconosce nel dialogo uno dei suoi valori più alti”.

“La nomina di Toni Capuozzo alla presidenza dell’Associazione è una scelta di grande valore, perché affida il festival a una figura autorevole e prestigiosa, capace di dare ulteriore lustro a un’esperienza culturale che costituisce uno dei punti più qualificanti del nostro territorio. Nel ringraziare la presidente uscente Cristina Mattiussi per l’impegno profuso in questi anni, rivolgo a Toni Capuozzo e a tutto il nuovo consiglio di amministrazione l’augurio di buon lavoro, certo che sapranno accompagnare Mittelfest nel segno dell’apertura internazionale e di un legame sempre più forte con la vocazione europea e mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia”.

L’appuntamento con la sesta edizione di Mittelyoung dal 14 al 17 maggio e con la 35ª edizione di Mittelfest “Paura” dal 16 al 26 luglio a Cividale del Friuli.