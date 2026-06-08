Udine conquista Licia Colò: “Città a misura d’uomo, tutta da scoprire”

Un centro storico “a misura d’uomo”, persone che si muovono in bicicletta e un’atmosfera che colpisce al primo sguardo. È questa l’immagine di Udine raccontata da Licia Colò, che ha dedicato un video alla città friulana durante una passeggiata in centro, nella mattina di oggi, lunedì 8 giugno.

La conduttrice televisiva ha condiviso sui social il suo entusiasmo osservando piazza San Giacomo, “Che bella sensazione, Udine, il lunedì mattina. Guardate la bellezza di questa piazza. Udine è una città piccolina, a dimensione umana, con palazzi curati e tante persone in bicicletta in centro”.

La conduttrice era nel capoluogo per la Notte dei Lettori. E’ stata infatti tra i protagonisti della serata finale al Teatro Giovanni da Udine, intervenendo in un talk show dedicato alla cura dell’ambiente.

“Una città un po’ ai confini dell’Italia, ma tutta da scoprire – ha concluso-. Anche se magari fuori dalle principali rotte turistiche, secondo me merita una visita”.