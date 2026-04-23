Enoarmonie, doppio appuntamento nelle dimore storiche del Friuli

Un fine settimana all’insegna della grande musica e del fascino delle dimore storiche in Friuli Venezia Giulia. La rassegna EnoArmonie propone infatti un doppio appuntamento che unisce cultura, paesaggio e tradizione, rafforzando il legame con il Festival delle Dimore Storiche regionali. Due concerti in location d’eccezione offriranno al pubblico un’esperienza immersiva tra arte musicale e patrimonio architettonico.

Il concerto a Palazzo Pavona Asquini

Il primo appuntamento è in programma venerdì 24 aprile alle 18 a Palazzo Pavona Asquini, elegante dimora storica nel cuore di Udine, a pochi passi dal Castello. Qui andrà in scena un concerto dal forte valore simbolico e culturale, che intreccia le figure di Michelangelo Buonarroti e Dmitri Shostakovich.

Il compositore russo, nel 1974, scelse infatti alcune liriche dell’artista rinascimentale per costruire una sorta di testamento umano e spirituale, dando voce – attraverso parole italiane – a un messaggio universale. A interpretare questo dialogo tra epoche e culture saranno Leonardo Zunica al pianoforte e il basso Frano Lufi.

Il secondo appuntamento a Villa Lovaria

La rassegna proseguirà domenica 26 aprile alle 17 nell’Orangerie di Villa Lovaria, nel comune di Pavia di Udine. Qui il pubblico sarà guidato in un percorso che unisce musica e degustazione, con il ritorno di Elena Abbado nel ruolo di enorelatrice.

Ad accompagnarla, le musiciste Francesca Dillon al violoncello e Lucrezia Proietti al pianoforte, che proporranno un repertorio che spazia tra Ludwig van Beethoven, Gabriel Fauré e Sergei Rachmaninov. Il percorso musicale sarà arricchito da un abbinamento con i vini dell’azienda Vignai da Duline, per un’esperienza sensoriale completa.

Prenotazione obbligatoria e partnership

Entrambi gli eventi, ospitati in contesti di particolare pregio storico e architettonico, prevedono la prenotazione obbligatoria. Tutte le informazioni sono disponibili attraverso l’Associazione Musicale Sergio Gaggia, realtà promotrice della rassegna EnoArmonie.