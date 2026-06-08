Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 9 giugno

L’avvicinarsi di una depressione nord-atlantica influenzerà il meteo in Friuli Venezia Giulia: martedì 9 giugno, la giornata si aprirà con cielo generalmente poco nuvoloso o variabile su gran parte del territorio. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà però ad aumentare sulle zone montane, dove saranno probabili rovesci e temporali sparsi, con fenomeni più frequenti sulla Carnia.

Sulla pianura e lungo la costa il tempo si manterrà in prevalenza stabile per buona parte della giornata, anche se non si esclude la possibilità di qualche rovescio o temporale in tarda serata. Nelle ore centrali soffierà un vento moderato da sud, mentre nel resto della giornata prevarranno le brezze.

Le temperature minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi in pianura e tra 19 e 22 gradi sulla costa. Le massime raggiungeranno i 27-29 gradi in pianura e i 25-27 gradi lungo il litorale. In montagna si prevedono circa 16 gradi a 1000 metri e 10 gradi a 2000 metri. Mercoledì, invece, il tempo peggiorerà.