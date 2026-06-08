Un angolo di Giappone nel cuore di Udine: apre Visio Garden Yatai

Dal 22 giugno a fine agosto il prato di via Asquini si trasforma in un piccolo angolo di Giappone nel cuore di Udine. Al Visionario prende vita Visio Garden Yatai, il progetto estivo del Cec che unisce cucina, musica, ballo ed eventi culturali nell’ambito del cartellone di UdinEstate. Il Visio Garden propone un format aperto dal lunedì al venerdì, con ingresso libero e attività serali a partire dalle 19.30.

Yatai, la cucina giapponese all’aperto

Il termine giapponese yatai indica il tradizionale carretto di street food, ed è proprio questa l’idea alla base del progetto gastronomico del Visionario.

Il chiosco sarà gestito da Bu.chetto con la consulenza dello chef giappo-italiano Fukayama Sai e proporrà una selezione di piatti tipici come gyoza, okonomiyaki, katsu sando, soba, wagyu e sushi, disponibili per tutta l’estate in modalità street food.

Ogni lunedì lo chef guiderà anche incontri dedicati alla cucina giapponese. Il primo appuntamento è fissato per il 22 giugno alle 19.30 e sarà dedicato al sakè, raccontato non solo come bevanda, ma come elemento culturale del Giappone. Nei successivi incontri si parlerà di gyoza, katsu sando, soba, wagyu e sushi, con appuntamenti distribuiti tra fine giugno e luglio.

Musica, ballo e intrattenimento ogni settimana

Il programma del Visio Garden Yatai non si limita alla gastronomia. Il martedì sarà dedicato alla musica con i DJ set di Cucina Internazionale e Udine Elettronica. Il mercoledì e il giovedì spazio al ballo con lezioni e serate dedicate a swing, tango e boogie woogie, curate rispettivamente dagli insegnanti del Circolo Zoo e della scuola Planet Rock Studio. Il venerdì sarà invece dedicato a incontri culturali, attività per famiglie e appuntamenti per bambini, con la collaborazione della Mediateca Mario Quargnolo.

Eventi per famiglie e cinema per bambini

Il primo appuntamento per i più piccoli sarà venerdì 26 giugno con una festa d’inizio estate. Il programma prevede attività di gioco a tema cinema a cura di Francesco Zarro e il ritorno del Karacartoon, karaoke con sigle dei cartoni animati e momenti musicali guidati da Irene Dolzani.

Il Visio Garden Yatai è realizzato in collaborazione con Bu.chetto e la Mediateca Mario Quargnolo, con il sostegno del Comune di Udine e della Regione Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa rientra nel cartellone di UdinEstate e coinvolge anche Circolo Zoo e Planet Rock Studio, con apertura del chiosco prevista dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24. Per informazioni e programma completo è disponibile il sito del Visionario.