Cividale, al via il piano asfaltature: ecco tutte le vie coinvolte

Sono ufficialmente iniziati i lavori relativi al Piano Asfalti 2026 del Comune di Cividale del Friuli. L’operazione, che prevede un investimento complessivo stanziato dall’Amministrazione comunale di 600.000 euro, avrà una durata stimata di circa 60 giorni. Il progetto si presenta come un intervento massiccio sulla rete viaria e coinvolge capillarmente il territorio cittadino.

Tutte le strade interessate e il nodo PNRR

L’elenco completo delle arterie che saranno interessate dai cantieri comprende: via dello Sport, via Luinis, via Donatori di sangue, via del Lavoro, via Calderini, via Cavallieri di Vittorio Veneto, via San Lazzaro, via Manzano, Piazzetta San Nicolò, via Borgo Viola, via Dal Mus, via Scipione da Manzano e via Buonarroti.

L’apertura dei cantieri, la cui pianificazione era partita già nei primi mesi del 2025, ha subìto uno slittamento iniziale dovuto agli interventi nazionali per la posa della fibra ottica sostenuti dal bando PNRR, la cui conclusione è stata prorogata a giugno 2026.

Giuseppe Ruolo, ex assessore ai Lavori Pubblici che aveva seguito la programmazione, spiega la scelta della prudenza: “Non era pensabile procedere con le asfaltature per poi vedere il manto stradale nuovo distrutto poco dopo da scavi non coordinati a causa dei tagli per la posa di sottoservizi. Abbiamo scelto la strada della responsabilità per tutelare il denaro pubblico”.

Sicurezza, utenti deboli e risparmi d’asta

L’attuale Assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Coceano, sottolinea come una gestione oculata stia permettendo di ampliare il raggio d’azione oltre il previsto. Grazie ai risparmi ottenuti con i ribassi d’asta in fase di gara, l’Amministrazione sta infatti inserendo nel piano ulteriori aree particolarmente ammalorate. “La nostra priorità è la sicurezza – precisa Coceano – privilegeremo le strade ad alta intensità di traffico veicolare, senza mai dimenticare la tutela degli utenti deboli, ovvero ciclisti e pedoni”.

La sinergia con i gestori e il recupero del porfido

Per ottimizzare i tempi, il Comune ha chiesto massima collaborazione ai gestori privati della fibra, sollecitando un’accelerazione sulle strade inserite nel Piano Asfalti. Grazie a questo coordinamento, i gestori provvederanno al ripristino dell’intera sede stradale in tratti specifici, compensando i costi con i risparmi derivanti dagli interventi già a budget comunale.

Sul fronte dei sottoservizi, la sinergia con E-distribuzione ha già portato al rifacimento di viale Libertà. Dopo i lavori all’acquedotto sarà riasfaltata via IV Novembre e, al completamento della fibra, toccherà a via Borgo Viola, via Zuccola e via delle Acque. Infine, dopo sette mesi di attesa, è arrivato il parere positivo della Soprintendenza per il rifacimento del porfido in Borgo di Ponte: la Giunta approverà a breve il progetto, a cui seguiranno gara d’appalto ed esecuzione per tutelare il valore storico del quartiere.