Dalla pedana al sorriso dei bambini: Tara Dragas dona i suoi peluche ai piccoli pazienti di Pediatria

La visita di Tara Dragas in Pediatri all’Ospedale di Udine.

Una mattinata ricca di sorrisi e partecipazione quella vissuta ieri presso la Pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Protagonista di questo momento speciale è stata Tara Dragas, giovane campionessa della ginnastica ritmica e portacolori delle Fiamme Oro, che ha scelto di dedicare il suo tempo ai bambini ricoverati. L’iniziativa è nata dal Lions Club Venzone Via Julia Augusta, guidato dal presidente Salvatore Bellanti, con l’obiettivo di unire l’eccellenza sportiva alla solidarietà concreta verso chi attraversa un momento di fragilità.

Mascotte che raccontano storie di sogni e successi

L’atleta friulana ha portato con sé un dono molto particolare: decine di peluche raccolti durante le sue gare nazionali e internazionali. Nella ginnastica ritmica è tradizione che il pubblico lanci doni in pedana dopo ogni esibizione; Tara ha deciso di dare una nuova casa a questi “compagni di viaggio”, affidandoli ai piccoli pazienti per regalare loro un momento di svago. Ogni mascotte consegnata porta con sé il racconto di una sfida e di un traguardo raggiunto, diventando un simbolo di resilienza e speranza che i bambini possono stringere a sé.

La cura del dettaglio e la forza della squadra

Dietro ogni peluche consegnato c’è stato un meticoloso lavoro di preparazione. Il Lions Club Venzone Via Julia Augusta si è occupato non solo della parte amministrativa, ma anche della sanificazione e dell’imballaggio accurato di ogni mascotte, assicurando il massimo rispetto per le norme ospedaliere. Un contributo determinante è arrivato dalle volontarie Leo Elisa e Silvia, il cui spirito di servizio ha permesso di trasformare il progetto in realtà, testimoniando come il lionismo sappia unire le generazioni nell’obiettivo comune di servire la comunità.

Un messaggio di vita tra le corsie del reparto

Durante la visita, svoltasi con il supporto della prof.ssa Martini e delle dr.sse Toniutti e Ninin, Tara Dragas si è intrattenuta col personale e ha condiviso un messaggio su come lo sport sia, prima di tutto, una scuola di vita. L’iniziativa è stata accolta con gratitudine dal personale medico e sanitario del reparto: la visita si è conclusa con le foto di rito e tanti sorrisi, suggellando una giornata in cui sport e associazionismo hanno fatto squadra per il bene dei più piccoli.