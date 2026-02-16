Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 17 febbraio

Il meteo in Friuli.

Correnti nord-occidentali secche garantiscono una giornata di meteo stabile sul Friuli Venezia Giulia. Martedì 17 febbraio, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. In pianura si registrerà una marcata escursione termica: valori bassi nelle prime ore del mattino, con possibili gelate, mentre nel pomeriggio si attenderanno valori più miti.

In pianura le temperature minime saranno tra -1°C e +2°C, e le massime raggiungeranno i 12-15°C nel pomeriggio. Sulla costa le temperature oscilleranno tra 3°C e 6°C al mattino, salendo fino a 10-12°C nel corso della giornata. In quota il vento moderato da nord-ovest interesserà i rilievi, con valori attesi intorno ai -5°C a 2.000 metri e circa +3°C a 1.000 metri.